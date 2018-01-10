Adalar seferleri yeniden başlıyor

İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Hatları
İşletmeleri, zarar ettiği gerekçesiyle kaldırdığı Adalar seferlerini yeniden başlatma kararı aldı. İBB
Meclis toplantısında verilen bir soru önergesi üzerine, AK Parti
Grup Başkan Vekili Yardımcısı Aydın Düzgit, seferlerin en kısa zamanda yeniden başlatılacağını bildirdi. Düzgit, "Şehir Hatları Genel Müdürümüzden aldığımız bilgiye göre, seferlere en kısa sürede başlanacak" dedi. Şehir Hatları, 1 Ocak 2018 itibarıyla Beşiktaş-Adalar seferlerinin kış dönemi boyunca yapılmayacağını duyurmuştu.