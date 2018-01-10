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Adalar seferleri yeniden başlıyor

ZEYNEL YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018
Adalar seferleri yeniden başlıyor
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İşletmeleri, zarar ettiği gerekçesiyle kaldırdığı Adalar seferlerini yeniden başlatma kararı aldı. Meclis toplantısında verilen bir soru önergesi üzerine, Grup Başkan Vekili Yardımcısı Aydın Düzgit, seferlerin en kısa zamanda yeniden başlatılacağını bildirdi. Düzgit, "Şehir Hatları Genel Müdürümüzden aldığımız bilgiye göre, seferlere en kısa sürede başlanacak" dedi. Şehir Hatları, 1 Ocak 2018 itibarıyla Beşiktaş-Adalar seferlerinin kış dönemi boyunca yapılmayacağını duyurmuştu.
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Adalar seferleri yeniden başlıyor
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