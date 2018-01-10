Adanalı Veriko’ya İKSV’den teşvik

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV
) tarafından verilen "Aydın Gün Teşvik Ödülü"ne bu yıl 21 yaşındaki keman sanatçısı Veriko Tchumburidze değer bulundu. 2012'den beri klasik müzik alanında gelecek vaat eden genç müzisyenlere verilen ödül bu yıl 5 bin Türk Lirası olarak belirlendi. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı
, "Tchumburidze'yi gönülden tebrik ediyorum. Başarılarını gurur ve mutlulukla takip edeceğiz" dedi. Adana'da 1996'da dünyaya gelen Tchumburidze, ilk müzik eğitimini öğretmeni annesi Lili Tchumburidze'den aldı.