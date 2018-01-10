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Adanalı Veriko’ya ’den teşvik

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018
Adanalı Veriko’ya İKSV’den teşvik
İstanbul Kültür Sanat Vakfı () tarafından verilen "Aydın Gün Teşvik Ödülü"ne bu yıl 21 yaşındaki keman sanatçısı Veriko Tchumburidze değer bulundu. 2012'den beri klasik müzik alanında gelecek vaat eden genç müzisyenlere verilen ödül bu yıl 5 bin Türk Lirası olarak belirlendi. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı , "Tchumburidze'yi gönülden tebrik ediyorum. Başarılarını gurur ve mutlulukla takip edeceğiz" dedi. Adana'da 1996'da dünyaya gelen Tchumburidze, ilk müzik eğitimini öğretmeni annesi Lili Tchumburidze'den aldı.
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Adanalı Veriko’ya İKSV’den teşvik
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