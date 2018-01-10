Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Antalya için şiddetli yağış uyarısı

Antalya için uyarısı

Antalya'nın doğusunda yarın olacağı uyarısında bulunuldu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 14:18 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 14:26
Antalya için şiddetli yağış uyarısı

4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, yarın öğle saatlerinde Antalya ve çevresinde başlayacak yer yer gök gürültülü sağanağın, 13 Ocak Cumartesi gününe kadar etkili olacağı bildirildi.

Sağanağın, Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki ilçelerinde aralıklarla şiddetli olmasının ve periyot boyunca toplamda metrekareye 80-120 kilogram yağış bırakmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, şiddetli sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Özellikle şehirlerarası yolculuk yapacakların uyarıları dikkate alması istendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya için şiddetli yağış uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN