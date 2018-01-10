Antalya için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, yarın öğle saatlerinde Antalya ve çevresinde başlayacak yer yer gök gürültülü sağanağın, 13 Ocak Cumartesi gününe kadar etkili olacağı bildirildi.

Sağanağın, Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki ilçelerinde aralıklarla şiddetli olmasının ve periyot boyunca toplamda metrekareye 80-120 kilogram yağış bırakmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, şiddetli sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Özellikle şehirlerarası yolculuk yapacakların uyarıları dikkate alması istendi.