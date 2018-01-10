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Başkentte boya fabrikasında

'da bir boya fabrikasında çıkan hasara yol açtı.

Giriş Tarihi: 10.1.2018 06:45 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 06:47
Başkentte boya fabrikasında yangın

OSTİM 1272. Sokak'ta faaliyet gösteren tesiste henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Duyulan patlama sesinin ardından yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında fabrikanın bir bölümü hasar gördü.

- Mahsur kalan bekçi köpeği ve yavruları kurtarıldı

Yangın sırasında olay yerine gelen fabrika sahipleri içeride bir bekçi köpeği ile 4 yavrusunun bulunduğunu söyledi.

Bunun üzerine içeri giren itfaiye ekipleri yoğun duman altında köpek ve yavrularına ulaştı.

Dumandan etkilenen ve titredikleri görülen yavruların, anneleriyle buluşması itfaiye ekiplerini duygulandırdı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Başkentte boya fabrikasında yangın
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