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Camı kırıp içeri girdi, yakalanınca da...

'da bir nın camını kırıp, içeri giren 20 yaşındaki U., suçüstü polislere yakalanınca "Banka benim" dedi.

Giriş Tarihi: 10.1.2018 07:37 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 08:32
Camı kırıp içeri girdi, yakalanınca da...
Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir da meydana geldi. Bir kişinin taşla bankanın camını kırıp, içeri girdiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi bankanın ikinci katında yakaladı. Suçüstü yakalanan ve adının U. olduğu öğrenilen şüpheli, polislere "Banka benim. Geçtim, oturdum masama" dedi. Olayı tek başına yaptığını belirten Hanifi U., merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde evinden yürüyerek bankaya gelip, taşla camını kırdığını, amacının ise hırsızlık olmadığını anlattı. Gözaltına alınan Hanifi U., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bankada yapılan incelemede ise herhangi bir çalınan eşyaya rastlanmadığı bildirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Camı kırıp içeri girdi, yakalanınca da...
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