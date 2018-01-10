Diyarbakır'da sahte engelli raporu operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca müşterek olarak yürütülen soruşturmada, Elazığ'dan alınan sahte engelli raporlarına istinaden, devletten maddi gerçeğe aykırı olarak aylık ücret aldıkları tespit edilen 10 şüphelinin "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla 15 Haziran 2017'de tutuklandığı anımsatıldı.

Soruşturmanın devamında Ergani ilçesinde oturan 470 engelli rapor sahibi şahıslardan ÖTV'den muaf tutulmak suretiyle motorlu araç satın alan kişilerin durumlarının ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak araştırıldığı kaydedilen açıklamada, araştırmada 4 ayrı sahte engelli raporuyla devletin zarara uğratıldığının tespit edildiği bildirildi.

Ergani Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla sahte engelli raporu alarak haksız kazanç sağlayan ve devleti zarara uğratan 9 şüpheli hakkında 9 Ocak'ta 5271 sayılı CMK'nın 90 ve 91. maddeleri kapsamında işlem başlatıldığı aktarılan açıklamada, ÖTV'den muaf tutularak satın alınan 4 araca da el konulduğu belirtildi.