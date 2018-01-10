Doğu'da kara kış yüzünü gösterdi, 54 köye ulaşım sağlanamıyor

Ardahan'da gece etkili olan kar yağışı nedeniyle Ardahan-Posof yolu kapandı, kentte 54 köyle ulaşım yapılamıyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek, buzlanma, don olayı, yer yer sis ve pus görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatıdan hafif kuvvette esecek.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 12, Ağrı'da 10, Kars'ta 6, Erzincan ve Iğdır'da 5, Ardahan'da 3 ve Tunceli'de 2 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının ise Tunceli ve Iğdır'da 9, Erzincan'da 6, Ardahan ve Erzurum'da 2, Kars ve Ağrı'da 1 derece olması bekleniyor.

Kente merkezlerinde kar kalınlıkları Ardahan'da 18, Erzurum'da 13, Ağrı'da 3 ve Kars'ta 2 santimetre ölçüldü.

ARDAHAN-POSOF YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Ardahan'da gece başlayan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan-Posof yolu ulaşıma kapanırken, kentte 54 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları ekipleri, Ardahan-Posof yolunun açılması için tipinin etkisini azaltmasını beklerken, özel idare ekipleri de kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi, birçok aracın yolda kalmasına yol açtı. Ardahan-Artvin yolunda birçok araç ilerleyemedi.

Karayolları 183. Şubeden yapılan açıklamada, sürücüler takoz, çekme halatı ve özellikle zincir bulundurmaları konusunda uyarıldı.