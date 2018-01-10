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'de yılın ilk koordinasyon toplantısı yapıldı

2018'in ilk koordinasyon toplantısı, Emniyet Genel Müdürü 'un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Müdür yardımcıları, daire başkanları ve ilgili birim amirleri katıldı. İl Emniyet Müdürlerinin video konferans yöntemiyle dahil olduğu toplantıda 2017 yılı da değerlendirildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 23:47
EGM'de yılın ilk koordinasyon toplantısı yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2018'in ilk koordinasyon toplantısı, Emniyet Genel Müdürü 'un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Müdür yardımcıları, daire başkanları ve ilgili birim amirleri katıldı.

İl Emniyet Müdürlerinin de video konferans yöntemiyle dahil olduğu toplantının başlangıcında 2017 yılına dair genel bir değerlendirme de yapıldı.

İLK SIRADA UYUŞTURUCU, TERÖR, ASAYİŞ VE KAÇAKÇILIK SUÇLARI VAR

Toplantıda konuşma yapan Altınok, , terörle mücadele, gibi operasyonel birimlerince gerçekleştirilen uygulamaların 2018 yılında da aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Selami Altınok, tüm yönetici ve personele çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, başarılar diledi.

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EGM'de yılın ilk koordinasyon toplantısı yapıldı
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