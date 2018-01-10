FETÖ'den yargılanan eski Bakanlık Müsteşarı Birol Erdem hakkında flaş karar!

Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'i "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticisi olmak" suçundan yargılayan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyanın Yargıtayda görülmesi gerektiğine hükmederek, "görevsizlik" kararı aldı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Erdem ile avukatları katıldı.

Erdem'in avukatlarından Hayrettin Küçüksoy, mahkemeye dilekçe ve ekinde Yargıtay kararı sundu.

Küçüksoy, "Dosyanın öncelikle Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) gönderilerek, müvekkilim hakkında soruşturma izni alma sürecinin başlatılmasını talep ediyoruz. Bu mümkün değilse, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesini istiyoruz." dedi.

Bu konudaki görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Murat Kaçan, mahkemenin görevli olduğunu savunarak, sanık avukatının talebinin reddini istedi.

Bürokratlara FETÖ operasyonu

MAHKEME HEYETİ DOSYAYI YARGITAY 9. CEZA DAİRESİNE GÖNDERMEYE KARAR VERDİ

Mahkeme heyeti, "sanık hakkında açılan kamu davasında mahkemenin görevsiz olduğuna ve dosyanın görevli ve yetkili Yargıtay 9. Ceza Dairesine gönderilmesine" karar verdi.

Mahkemenin bu kararına bir üst mahkemede itiraz hakkı bulunuyor.

"Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan hakkında 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis istenen Erdem'in yargılanmasına dün başlanmıştı.

SAVUNMASINDA SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Erdem, savunmasında, suçlamaları reddetmişti.

Erdem'in avukatlarından Mesut Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "müvekkiline Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğine yönelik suçlamalarda bulunulduğunu" ifade etti.

Yıldız, "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'na göre müvekkilin kişisel suçlarla ilgili Yargıtay tarafından, görev suçlarıyla ilgili ise Yüce Divan tarafından yargılanması gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

BİROL ERDEM GÖZALTINA ALINDI