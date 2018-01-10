Arkadaşının boğazını kesti, vatandaş linç etmek istedi

Bursa'da tartışma sonrası arkadaşının boğazını bıçakla keserek öldüren katil zanlısı vatandaşlarca linç edilmek istendi. Yaralı zanlıyı, polislerce gözaltına alındı. Olay dün saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tophane Yokuşu surlarının dibinde meydana geldi. Cezaevinden yeni çıkan Celil Tükenmez (58), tartıştığı Yılmaz K.(49) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Vatandaşların fark ettiği katil zanlısı Yılmaz K. linç edilmek istendi. Zanlı polislerce gözaltına alındı. Kendisi de yaralı olan Yılmaz K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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