Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Arkadaşının boğazını kesti, vatandaş linç etmek istedi

Arkadaşının boğazını kesti, vatandaş linç etmek istedi

BBC TÜRKÇE Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018
Arkadaşının boğazını kesti, vatandaş linç etmek istedi

'da tartışma sonrası arkadaşının boğazını bıçakla keserek öldüren katil zanlısı vatandaşlarca linç edilmek istendi. Yaralı zanlıyı, polislerce gözaltına alındı. Olay dün saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tophane Yokuşu surlarının dibinde meydana geldi. Cezaevinden yeni çıkan Celil Tükenmez (58), tartıştığı Yılmaz K.(49) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Vatandaşların fark ettiği katil zanlısı Yılmaz K. linç edilmek istendi. Zanlı polislerce gözaltına alındı. Kendisi de yaralı olan Yılmaz K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Arkadaşının boğazını kesti, vatandaş linç etmek istedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN