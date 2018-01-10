İstanbul’da köprüyü yutan sis

İstanbul
'da
dün sabah başlayan
sis etkili
oldu. İstanbul
Boğazı'nda sisten
dolayı kartpostallık
görüntüler oluştu.
Köprüler, gökdelenler
sis nedeniyle
görünmedi. Hava,
kara ve deniz ulaşımı
sisten etkilendi.
ÇOK ŞÜKÜR ERZURUM SOĞUK!
Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece ile Erzurum'da kaydedildi. Erzurum'un kuzey ilçeleri ve Ardahan'da kar yağışı beklenirken kırağı ağaçları dondurdu. Sıcaklık Ardahan'da -18, Kars'ta -17, Ağrı'da -11, Erzincan'da -9derece ölçüldü. Türkiye genelinde kışın ılık geçtiğini söyleyen Erzurumlular, "Hava çok soğuk ama biz alışığız. Çok şükür bizim şehrimizde küresel ısınma yaşanmıyor" diyor.