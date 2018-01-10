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’da köprüyü yutan sis

Giriş Tarihi: 10.1.2018
İstanbul’da köprüyü yutan sis
'da dün sabah başlayan sis etkili oldu. İstanbul Boğazı'nda sisten dolayı kartpostallık görüntüler oluştu. Köprüler, gökdelenler sis nedeniyle görünmedi. Hava, kara ve deniz ulaşımı sisten etkilendi.

ÇOK ŞÜKÜR ERZURUM SOĞUK!
Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece ile Erzurum'da kaydedildi. Erzurum'un kuzey ilçeleri ve Ardahan'da kar yağışı beklenirken kırağı ağaçları dondurdu. Sıcaklık Ardahan'da -18, Kars'ta -17, Ağrı'da -11, Erzincan'da -9derece ölçüldü. Türkiye genelinde kışın ılık geçtiğini söyleyen Erzurumlular, "Hava çok soğuk ama biz alışığız. Çok şükür bizim şehrimizde küresel ısınma yaşanmıyor" diyor.
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İstanbul’da köprüyü yutan sis
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