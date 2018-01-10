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de gizli kamera rezaleti

’nın Serdivan ilçesinde ye gelen müşterilerinin tuvalete yerleştirdiği kamera ile videosunu çeken işletmeci tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 15:27 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 15:52
Kafede gizli kamera rezaleti

Edinilen bilgilere göre, olay Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesinde bulunan bir de meydana geldi. Kafe işletmecisi tuvalete cep telefonunu video çeker vaziyette yerleştirip müşterilerinin görüntülerini kaydettiği ortaya çıktı. Kafeye müşteri olarak gelenlerin görüntüsünü çeken işletmeci İ.Ö., bir müşterinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri video kayıtları sonrasında işletme sahibi İ.Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kafe işletmecisi tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Kafede gizli kamera rezaleti
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