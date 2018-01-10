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tan oğullarıyla jübile

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018
Kaptan pilottan oğullarıyla jübile

larından Yusuf Sezai Turan (63) önceki gün yaptığı - Antalya-İstanbul uçuşuyla gökyüzüne veda etti. Turan'a doğum gününde yaptığı son uçuşunda eşi Ayten Turan ile birlikte THY'de aynı filoda görev yapan oğlu kaptan pilot Evren Turan ve pilotaj eğitimini tamamlayan oğlu Eren Turan da eşlik etti. Türk Hava Kuvvetleri'nde F-5 filosunda görev yaptıktan sonra özel sektöre geçen Turan, 21 yıldır THY'nin Airbus filosunda görevliydi. Baba Turan, "Bu uçuştan sonra içime bir hüzün çöktü" dedi.

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Kaptan pilottan oğullarıyla jübile
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