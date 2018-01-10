Kaptan pilottan oğullarıyla jübile

THY kaptan pilotlarından Yusuf Sezai Turan (63) önceki gün yaptığı İstanbul- Antalya-İstanbul uçuşuyla gökyüzüne veda etti. Turan'a doğum gününde yaptığı son uçuşunda eşi Ayten Turan ile birlikte THY'de aynı filoda görev yapan oğlu kaptan pilot Evren Turan ve pilotaj eğitimini tamamlayan oğlu Eren Turan da eşlik etti. Türk Hava Kuvvetleri'nde F-5 filosunda görev yaptıktan sonra özel sektöre geçen Turan, 21 yıldır THY'nin Airbus filosunda görevliydi. Baba Turan, "Bu uçuştan sonra içime bir hüzün çöktü" dedi.

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