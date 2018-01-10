Katliam kurbanının organları hayat verdi

Konya'da, 4 kişinin öldüğü katliamdan yaralı kurtulan ancak beyin ölümü gerçekleşen Musa Gök ile sağlığında organlarını bağışlayan ve iş kazasında yaşamını yitiren maden işçisi Kadir Zeytin 7 kişiye hayat verdi. Konya'nın Ereğli ilçesinde, annesinin yaşadığı apartmanın müteahhide verilmesi nedeniyle yaşanan anlaşmazlık sonucu 48 yaşındaki Cem Küççüktürk'ün 4 kişiyi öldürdüğü katliamdan yaralı kurtulan 53 yaşındaki Musa Gök'ün beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesi organlarını bağışladı. Gök'ün bir böbreği Konya'da doğuştan bir böbreği olmayan, diğerini de bebek tedavisi gördüğü sırada kaybeden ve 8 yıldır diyalize bağlı yaşayan Kezban Ulusoy'a, diğer böbreği ise Antalya'da 2008'den bu yana diyalize giren Cansu İnkaya'ya (28) nakledildi. Karaciğeri de yine Antalya'da özel bir hastanede kadavra listesinde bekleyen bir hastaya nakledildi.

SAĞLIĞINDA BAĞIŞLADI

Elazığ'da, bir demir madeni ocağında çalışan Kadir Zeytin (57), 10 gün önce, bir arkadaşıyla birlikte, bozulan elektrik motorunu onarmak istedi. Ancak üzerine çıktığı motorun ayakları kopunca 8 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeytin'in, 5 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. 4 çocuk babası Kadir Zeytin'in sağlığında bağışladığı organları da 4 kişiye hayat verdi. Zeytin'in 2 böbreği Diyarbakır'da, karaciğeri de Malatya'da organ bekleyen 3 hastaya nakledildi. Korneası ise organ bankasına konuldu.