Kız çocuklarının evlendirilmesi mazur görülemez

Diyanet
İşleri Başkanlığı, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi tartışmalarına hazırladığı raporla son noktayı koydu. "Kadın ve aile" başlığı altında hazırlanan raporda, İslam dininin, evlilik gibi çok önemli bir karar arifesinde son sözü, ergenlik çağına gelmiş insanlara bıraktığı ve kadınların bu konuda zorlanmaması gerektiği belirtildi. Bazı yörelerde hâlâ küçük yaştaki kız çocuklarının görüşleri alınmadan evlendirildiği ve bunun asla mazur görülemeyeceği vurgulandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı uzman ilahiyatçılar tarafından kaleme alınan rapor şöyle: "Çocuk yaştaki kızların evlendirilmesi asla mazur görülemez. Bazı kesimler tarafından dile getirilen kız çocuklarına ilişkin olumsuz görüşleri, Kuran ve sünnetle bağdaştırmak mümkün değildir.