Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kız çocuklarının evlendirilmesi mazur görülemez

Kız çocuklarının evlendirilmesi mazur görülemez

BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018
Kız çocuklarının evlendirilmesi mazur görülemez
İşleri Başkanlığı, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi tartışmalarına hazırladığı raporla son noktayı koydu. "Kadın ve aile" başlığı altında hazırlanan raporda, İslam dininin, evlilik gibi çok önemli bir karar arifesinde son sözü, ergenlik çağına gelmiş insanlara bıraktığı ve kadınların bu konuda zorlanmaması gerektiği belirtildi. Bazı yörelerde hâlâ küçük yaştaki kız çocuklarının görüşleri alınmadan evlendirildiği ve bunun asla mazur görülemeyeceği vurgulandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı uzman ilahiyatçılar tarafından kaleme alınan rapor şöyle: "Çocuk yaştaki kızların evlendirilmesi asla mazur görülemez. Bazı kesimler tarafından dile getirilen kız çocuklarına ilişkin olumsuz görüşleri, Kuran ve sünnetle bağdaştırmak mümkün değildir.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kız çocuklarının evlendirilmesi mazur görülemez
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN