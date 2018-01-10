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sunu kaçırıp etmekten tutuklandı

'da bir kadın, hastaneden evine döndüğü sırada sunun kendisini kaçırıp otomobilde ettiğini ileri sürdü. Gözaltına alınan zanlı cinsel istismardan tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 09:06 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 11:23
Komşusunu kaçırıp tecavüz etmekten tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki kızı G.B.'yi hastaneye bırakan B.B. (46) evine döndü. B.B. evine girmek üzereyken su Murat C., B.B.'nin yolunu kesip arabaya bindirdi. Kadına silah çeken Murat B. ıssız bir yere çektiği otomobilin içinde kadına etti. Çığlık atarak yardım isteyen kadını ise kimse duymadı. B.B. daha sonra Murat C.'nin elinden kurtulup evine gitti.
Durumu ailesine bildiren kadın, polise gidip şikayetçi oldu. Polis merkezinde ifadesi alınan kadın ve kızı daha sonra sağlık raporu için birimine getirildi. Burada doktor tarafından muayene edilen kadın, fenalaşınca ambulans çağrıldı. Sağlık ekibi, B.B.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kadın sedye ile adli tıp biriminden çıkartılıp Hastanesine götürüldü.

Murat C. ise yakalanarak adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı.

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Komşusunu kaçırıp tecavüz etmekten tutuklandı
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