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Meteoroloji'den tahmin değişikliği! 'da kar yağışı başlıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlerine göre yarından itibaren hava sıcaklıkları 10 derece birden düşerek mevsim normalleri altında seyredecek. Soğuk havanın etkisiyle birlikte yağışların kar yağışına döneceği belirtildi. Hava sıcaklıkların özellikle 'da 17 derecelere kadar çıktığı son günlerde pazar günü 3 dereceye kadar düşeceği belirtildi. 14 Ocak'ta karla karışık yağmur yağacak olan İstanbul'da 15 Ocak Pazartesi günü ise kar yağacağı belirtildi. Yoğun şekilde yağacak yağışların özellikle Marmara, Karadeniz ve Doğu Anodulu'da etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul'da ne kadar kar yağışı sürecek? Hava durumuyla ilgili tüm detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 10.1.2018 16:53 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 17:18
Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmin değişikliği! İstanbul'da kar yağışı başlıyor!

Ilık geçen kış geride kalıyor, soğuk ve yağışlı günler geliyor. haberlerine göre birkaç gün içinde düşecek sıcaklıkların ardından Türkiye beyaz örtüye bürünecek.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmin değişikliği! İstanbul'da kar yağışı başlıyor!
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