Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmin değişikliği! İstanbul'da kar yağışı başlıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakikahava durumu tahminlerine göre yarından itibaren hava sıcaklıkları 10 derece birden düşerek mevsim normalleri altında seyredecek. Soğuk havanın etkisiyle birlikte yağışların kar yağışına döneceği belirtildi. Hava sıcaklıkların özellikle İstanbul'da 17 derecelere kadar çıktığı son günlerde pazar günü 3 dereceye kadar düşeceği belirtildi. 14 Ocak'ta karla karışık yağmur yağacak olan İstanbul'da 15 Ocak Pazartesi günü ise kar yağacağı belirtildi. Yoğun şekilde yağacak yağışların özellikle Marmara, Karadeniz ve Doğu Anodulu'da etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul'da ne kadar kar yağışı sürecek? Hava durumuyla ilgili tüm detaylar haberimizde.
Giriş Tarihi: 10.1.2018 16:53Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 17:18
Ilık geçen kış geride kalıyor, soğuk ve yağışlı günler geliyor. Son dakika haberlerine göre birkaç gün içinde düşecek sıcaklıkların ardından Türkiye beyaz örtüye bürünecek.