Mevsim savaşları

Dünyanın farklı bölgelerinde bu yıl 4 mevsim de çetin geçiyor. Sahra Çölü
'ne kar yağarken, sıcakların 45 dereceyi geçtiği Sydney'de "haşlanan" yüzlerce yarasa ölmeye başladı...
Türkiye'de ise durum farklı... Ilık kış endişe yaratıyor. Bursa'da Bengal kaplanları ve ayılar kış uykusuna yatamıyor. Erzurumlular "Çok şükür -20'yi gördük" diyor
Meteoroloji
yetkilileri, bu yıl dünyanın farklı bölgelerinde rekor kıran çeşitli doğa olaylarını kayıtlara geçerken dünyanın en sıcak yerlerinden biri olan Sahra Çölü'ne kar yağdı. Her gün gördükleri sapsarı kum manzarasına uyananlar bu kez beyaz örtüyle karşılaştı. Bazı bölgeler hafif bir kar tabakasıyla kaplanırken, bazı bölgelerde kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaştı. Sahra Çölü'nün kıyısında bulunan Cezayir'in Eyn Sefra kasabasında yaşayanlar, son 37 yılda sadece üçüncü kez kar gördüklerini, bunlardan birinin de geçen sene yağan ve kalınlığın yer yer 1 metreye ulaştığı kar yağışı olduğunu söylediler. Meteoroloji uzmanları ise Avrupa'daki yüksek basınç merkezleri yüzünden, soğuk havanın Kuzey Afrika
ve Sahra Çölü bölgesinde aşağıya indiğini ve bu olayın da kendisini kar yağışı olarak gösterdiğini açıkladı. Dünyada alışılagelmişin dışında hava şartlarının hüküm sürdüğü şu günlerde, Güney Yarımküre'deki Avustralya'da hava sıcaklığı 47 derece seviyelerine çıkarak tarihi rekorlara imza atıyor.
10 KİLOMETRE ASFALT ERİDİ
Sydney'de geçen hafta sonu etkili olan kavurucu sıcaklıklar dünya basınında geniş yer buldu. Pazar günü 47.3 derecelik sıcaklıkla son 79 yıllık tarihinin en sıcak gününü yaşayan Sydney şehrinde asfalt yolların eridiği kaydedildi. New York Times gazetesi, Sydney ile Melbourne şehirlerini bağlayan Hume otoyolunun 10 kilometrelik bölümünün eridiğini duyurdu. Yolun bozulması nedeniyle uzun trafik kuyrukları oluştu. Öte yandan, Sydney sakinlerinin rekor sıcaklıkların hissedildiği pazar günü, son 15 yılın en fazla su tüketimine imza attığı bildirildi. Yerel gazeteler, şehride 2.27 milyar litrelik su tüketildiğini yazdı. ABD'nin doğu kıyılarında ise aşırı soğuk, kar fırtınaları ve yağışlar hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
KIŞ UYKUSUNA YATAMIYOR
Türkiye'de
mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık hayvanları etkiledi. Bursa Hayvanat Bahçesi
'ndeki Bengal kaplanları ve ayılar dört gözle kar yağmasını bekliyor. Sıcak iklim hayvanları yazdan kalma havanın keyfini çıkarırken, soğuk iklim hayvanları ise strese giriyor. Kaplanların sürekli esnediğini söyleyen bakıcıları mevsimlerin tam yaşanamamasının hayvanları bunalıma soktuğuna dikkat çekti. İHA
YARASALARI SICAK ÇARPTI
Avustralya'nın
Sydney kentinde hafta sonunda etkili olan aşırı sıcaklar, yüzlerce yarasanın ölümüne neden oldu. Yerel medya kuruluşu Camden Advertiser'de yer alan habere göre, geçen pazar günü aşırı sıcaklara dayanamayan 500'den fazla yarasa telef oldu. Yarasaları koruma birimi Flying Fox Campbelltown Müdürü Kate Ryan, yarasaların sıcaklar yüzünden "haşlandığına" işaret etti. Ryan, "Beyinleri sıcaktan etkileniyor. Aşırı sıcaklarda çöl ortasında gölgesiz kalmış gibi oluyorlar" dedi. Yeni Güney Galler Vahşi Yaşam Enformasyon, Kurtarma ve Eğitim Servisi'nden (WIRES) yapılan açıklamada da gönüllülerin ulaşabildikleri yarasalara su vererek 100'den fazlasını kurtardığı belirtildi. Sıcak yüzünden yaşadıkları ağaçlara yapışan yüzlerce yarasanın ise kurtarılamadı.