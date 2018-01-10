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Okul kapısına biber gazı sıktılar, 6 kişi zehirlendi

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018
Okul kapısına biber gazı sıktılar, 6 kişi zehirlendi
'da iki çocuk tarafından okul önünde sıkılan biber gazından etkilenen 2 öğretmen ile 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
İki çocuk, boş arazide buldukları kutu içerisindeki biber gazını, Sultanbeyli Turhan Feyzioğlu Ticaret Meslek Lisesi'nden çıkan öğretmen ve öğrencilerin üzerine sıktı. Gazdan etkilenen 2 öğretmen ile 4 öğrenci ambulanslarla, hastaneye kaldırıldı. Öğrenci ve öğretmenler burada yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri, olayın ardından güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İncelemeler sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen K.K. (15) ve B.K. gözaltına alındı.
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Okul kapısına biber gazı sıktılar, 6 kişi zehirlendi
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