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Oynadığı ya kafası sıkıştı

ya kafası sıkışan 1 yaşındaki Bünyamin Yurtcan'ı, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 12:29 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 15:46
Oynadığı darbukaya kafası sıkıştı

Bağcılar'da, oyun oynadığı sırada babasına ait ya kafası sıkışan 1 yaşındaki Bünyamin Yurtcan, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bünyamin Yurtcan, oyun oynadığı darbukayı, bir süre sonra kafasına geçirdi. Bu sırada kafası sıkışan Yurtcan, ağlamaya başladı.

AİLE, İTFAİYEDEN YARDIM İSTEDİ

Darbukayı çocuğun kafasından çıkaramayan ailesi, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin çabası sonucu darbuka kesilerek, Yurtcan kurtarıldı.

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Operasyondan sonra Bünyamin Yurtcan, Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontrollerin ardından küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Yurtcan'ın ailesi, itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

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Oynadığı darbukaya kafası sıkıştı
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