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Poşetin içinde 5 bin ecstasy hap ele geçirildi

'da narkotik ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan  otomobilde, üzerinde 'Herşey çocukların mutluluğu için' yazan poşetin içinde yaklaşık 5 bin ecstasy hap ele geçirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 09:42
Poşetin içinde 5 bin ecstasy hap ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri merkez Karatay ilçesi Yeni Mahalle yakınlarında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada üzerinde 'Herşey çocukların mutluluğu için' yazan poşetin içinde yaklaşık 5 bin ecstasy hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan, Emrah K. (32) ve Mustafa U. (30) gözaltına alındı. Şüphelilerin hapları il dışından getirdikleri ve Konya'da piyasaya sürmeye çalıştıkları belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.

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Poşetin içinde 5 bin ecstasy hap ele geçirildi
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