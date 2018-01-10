Roma dönemine ait lahit bulundu

Edinilen bilgiye göre; Balavca Deresi'nde ıslah çalışmaları yapan MUSKİ ekipleri, derede sert bir madde ile karşılaştı. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, sert maddenin lahit mezar olduğu anlaşıldı. MUSKİ personeli; mezara zarar vermemek için çalışmaları durdurarak, Milas Müze Müdürlüğüne haber verdi.

Milas Müze Müdürlüğü personeli, olay yerinde yaptıkları ilk incelemede sert maddenin lahit mezar olduğunu doğruladı. Milas Müze Müdürlüğü ekipleri; yaptıkları ilk incelemede üzüm süslemeleri olan lahit mezarın Antik Roma dönemine ait olduğunu belirledi.

Mezar üzerinde detaylı incelemelerin yapılması amacıyla; vinç marifetiyle dereden çıkarma çalışmaları başlatıldı. Mezarın tonlarca ağırlığa sahip olması dolayısıyla yapılan çalışmalar güçlükle ilerledi. Lahit mezar, detaylı araştırma yapılması için Milas Müze Müdürlüğüne götürüldü.