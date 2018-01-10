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Roma dönemine ait lahit bulundu

’nın Milas ilçesinde, dönemine ait lahit mezar bulundu. Üzüm süslemeleri bulunan ve 7 ton ağırlığı aşan mezar, vinç marifetiyle gün yüzüne çıkarıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 15:36 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 15:46
Roma dönemine ait lahit bulundu

Edinilen bilgiye göre; Balavca Deresi'nde ıslah çalışmaları yapan ekipleri, derede sert bir madde ile karşılaştı. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, sert maddenin lahit mezar olduğu anlaşıldı. MUSKİ personeli; mezara zarar vermemek için çalışmaları durdurarak, Milas Müze Müdürlüğüne haber verdi.

Milas Müze Müdürlüğü personeli, olay yerinde yaptıkları ilk incelemede sert maddenin lahit mezar olduğunu doğruladı. Milas Müze Müdürlüğü ekipleri; yaptıkları ilk incelemede üzüm süslemeleri olan lahit mezarın dönemine ait olduğunu belirledi.

Mezar üzerinde detaylı incelemelerin yapılması amacıyla; vinç marifetiyle dereden çıkarma çalışmaları başlatıldı. Mezarın tonlarca ağırlığa sahip olması dolayısıyla yapılan çalışmalar güçlükle ilerledi. Lahit mezar, detaylı araştırma yapılması için Milas Müze Müdürlüğüne götürüldü.

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Roma dönemine ait lahit bulundu
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