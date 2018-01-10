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'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

'ta kavga sırasında bıçaklanan iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 05:43
Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Abdülvahabi Gazi Mahallesi Çağlayan Sokağı'nda müstakil bir evde alkol alan 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Evin dışında devam eden kavga sırasında Kerem Yanardağ (18) ve Doğukan Çetintaş bıçakla yaralandı.

Ece Ayşe Y. (20) tarafından bıçaklandığı iddia edilen bu kişilerden Yanardağ, kaldırıldığı Numune Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetintaş ise Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan Ece Ayşe Y. ve kavga sırasında yanında bulunan A.İ, Akdeğirmen Mahallesi'ndeki evlerinde gözaltına alındı.

Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Bu arada, Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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