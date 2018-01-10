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Son Dakika Haberi: 6 hava astsubayı tutuklandı

Son dakika haberi... merkezli 2 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 6’sı tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 11:38
Son Dakika Haberi: 6 hava astsubayı tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan bir kısım /PDY silahlı terör örgütü mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan şahıslara yönelik başlatılan soruşturmalar çerçevesinde Jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

13 KİŞİ YAKALANMIŞTI, 7'Sİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonda gözaltına 10'u muazzaf astsubay, 1 memur ve 2 öğretmen 13 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6 hava astsubay çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheliden 2'si adli kontrol kararı ve yurt dışı çıkış yasağı konularak, diğer 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Son Dakika Haberi: 6 hava astsubayı tutuklandı
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