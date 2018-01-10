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Son Dakika Haberi: 'ye şafak operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haberi... 'da /PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 11:04
Son Dakika Haberi: FETÖ'ye şafak operasyonu: 9 gözaltı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından /PDY'ye yönelik bu sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen KOM operasyon timleri, sabah 9 ev ve 1 işyerine eş zamanlı operasyon düzenledi. 9 şüphelinin gözaltına alındığı şafak operasyonunda adresinde bulunamayan bir şüphelinin arandığı bildirildi.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA EMEKLİ ASTSUBAY VE EMEKLİ BAŞKOMİSER VAR

1 emekli astsubay, 1 emekli başkomiser, 1 özel kurumda öğretmen, 1 eczacı ve esnaflardan oluşan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir ruhsatlı silah ve silaha ait fişekler, örgüte ait çok sayıda yazılı doküman, FETÖ elebaşına ait kitaplar, bir ruhsatlı silah ve dijital malzeme ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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