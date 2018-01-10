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Tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan çobanlar kurtarıldı

'ta tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 çoban, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 09:40 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 09:42
Tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan çobanlar kurtarıldı

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çığırgan köyünde güzel havayı fırsat bilen çobanlar, koyunlarını otlatmak için yaylaya çıktı. Ancak akşam saatlerinde güneşli hava, yerini kara bıraktı. Rüzgarla birlikte kar tipiye dönüşürken, çobanlar yaylada mahsur kaldı. Çobanlardan 2'si kendi çabalarıyla köye inerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Müdürlüğü () ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Ekipler, paletli kar aracıyla çobanları çobanları kurtararak köye getirdi. Yaylada donmak üzere olan yaklaşık 20 koyun da hayvan sahipleri tarafından telef olmadan kesildi. Çobanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan çobanlar kurtarıldı
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