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'dan Rus denizciye tıbbi tahliye

Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetlerine ait KIL-158 isimli lojistik destek gemisi, 'ndan geçişi esnasında rahatsızlanan bir personeli için Türk Silahlı Kuvvetlerinden tıbbi tahliye talebinde bulundu. Hasta personelin gemiden tahliye edilerek, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2018 21:26 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 02:04
TSK'dan Rus denizciye tıbbi tahliye

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Ocak'ta, Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetlerine ait KIL-158 isimli lojistik destek gemisi, 'ndan geçişi esnasında rahatsızlanan bir personeli için tıbbi tahliye talebinde bulundu.

Çanakkale Boğaz Komutanlığı tarafından mülki makamlarla kurulan koordine sonucunda, hasta personelin gemiden tahliye edilerek, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevki sağlandı.

Hastanede tedavisi devam eden personele, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen bir tabip subayı ve bir sağlık astsubayı refakat ediyor.

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TSK'dan Rus denizciye tıbbi tahliye
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