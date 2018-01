BUGÜN NELER OLDU

Türk Hava Yolları'nın ( THY ) alt markası Turkish Cargo 'nun bu seneki ilk konukları atlar oldu. Yılın ilk günlerinde 15 at Şikago'dan İstanbul'a güvenli şekilde taşındı. Özel at ahırı kullanılarak getirilen atlara uçuş süresince bakıcıları ile THY personeli eşlik etti. THY, yabani hayvanların yasadışı ticaretini engellemek amacıyla United for Wildlife Buckingham Palace Declaration (UFW) bildirisini onaylayarak canlı hayvan taşıma süreçlerine ve hayvan haklarına verdiği önemi ortaya koymuştu.