Vahşice yakmışlar

Kastamonu'nun Bürme köyünde kaybolan 5 kişilik ailenin, hayvan hırsızları tarafından vahşice öldürüldükleri ortaya çıktı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, cesetlerin yakıldığını açıklarken, olay yerinde ölenlerin diş parçalarına rastlandığını ifade etti. Kastamonu'nun Bürme köyünde 29 Kasım tarihinde çıkan yangın
da Çataloğlu ailesine ait iki ev kül oldu. Yangının kontrol altına alınmasının ardından, aileden 5 kişinin kayıp olduğu anlaşıldı. Yapılan tüm aramalara rağmen Fazıl Çataloğlu
, Sebahat Çataloğlu
, Şengül Çataloğlu, Emin Çataloğlu ve Serdar Çataloğlu bulunamadı. Olayın hayvan hırsızlığı olabileceği ihtimali üzerine ekipler çalışmalarını bu yönde sürdürdü.
DİŞ PARÇALARI BULUNDU
Ekipler olayla ilgili olarak Erkan K. ile kardeşi Ersan K. ve Erkan K.'nin kayınpederi Ali Ş'yi gözaltına aldı. İlk etapta zanlılar suçlamaları kabul etmezken, 3 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak bir süre sonra zanlılardan Ali Ş. kayıp kişileri öldürerek cesetlerini ormanlık alana attıklarını anlattı.
ARAMALAR SONLANDIRILDI
Jandarma ekipleri yaptıkları tüm aramalara rağmen ormanlık alanda cesetlerin izine ulaşamadı. Olay yerinde yapılan detaylı aramalarda ise diş protezi olan Sebahat Çataloğlu'na ait olduğu değerlendirilen protez kalıntıları ile Fazıl Çataloğlu'na ait olduğu değerlendirilen implant diş parçaları bulundu. Bu arada 29 Kasım'dan bu yana süren arama çalışmalarının da tamamlandığı bildirildi.
Fazıl, Sebahat, Şengül, Emin ve Serdar Çataloğlu'nun hayvan hırsızları tarafından vurularak öldürüldüğü, cesetlerinin de yakılarak imha edildiği ortaya çıktı.