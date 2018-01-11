11 Ocak Süper Loto çekilişi! Süper Loto bilet sorgulama...

Özellikle 9. kez devrettikten sonra on binlerce kişinin ilgisini çeken Milli Piyango Süper Loto çekilişinde dün akşam büyük bir heyecan yaşanacak. 11 Ocak 2018 Süper Loto bilet sorgulama motoru haberimizde olacak... Bilet numaranızı girerek sistem üzerinden ikramiye kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebileceksiniz.

Süper Loto 534. hafta çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam gerçekleştirilecek. Çekiliş gerçekleşir gerçekleşmez sonuçları haberimizden takip edebileceksiniz.

İşte 4 Ocak 2018 Süper Loto ikramiye bilgileri;

6 bilen kişi sayısı : 9. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21.785.963,48 TL (BİLEN YOK)

5 bilen kişi sayısı : 100 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12.380,30 TL

4 bilen kişi sayısı : 7.648 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 173,70 TL

3 bilen kişi sayısı : 149.148 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,40 TL

Süper Loto çekilişleri her hafta Perşembe akşamı Ankara'da noter huzurunda çekiliyor. Sonuçlar Milli Piyango internet sitesinden 21:45'ten itibaren duyuruluyor.