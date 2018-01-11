219 kişinin hesabından para çalıp alem yapmışlar!

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, internet üzerinden dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağlayan bir çeteye operasyon düzenledi. Polisin operasyon sürecindeki teknik ve fiziki takibi dört ay sürdü. Polisin tespitlerine göre; çete üyeleri sosyal medya üzerinden açtıkları sahte hesaplarla bankaların isimlerini kullanarak reklamlarını yayınlıyor, söz konusu reklamlara tıklayıp internet bankacılığına giriş yapmaları durumunda araç ve para ödülü kazanma vaadi ile insanları tuzağa düşürüyordu. Çetenin internet üzerinden sosyal medya aracılığı ile insanların kişisel sosyal medya hesaplarını ele geçirerek paralar talep ettikleri ve haksız kazanç sağladıkları bilgisine de ulaşıldı. Banka ATM'lerinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarına paraları çekerken yansıyan ve polise yakalanan çete üyelerinden 5 bin kişinin kişisel ve banka hesaplarına ilişkin bilgiler çıktı.





AVM'DE BÖYLE BASILDILAR



Oltalama (Fishing) yöntemini kullanan çete üyeleri sahte sitelere giren vatandaşların şifreleri ile hesap bilgilerini ele geçiriyor ve mobil bankacılık ile ATM'lerden hesapları boşaltıyorlardı. İstanbul ve Balıkesir'de yapılan operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Bir milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen çetenin, tespit edilen 219 kişiyi kişiyi mağdur ettiği belirtildi. Bir çete üyesinin yakalanmasının ardından İstanbul Şişli'de bir AVM'de toplanan çete üyelerine söz konusu AVM'de baskın yapıldı. Operasyonun o anları polis kamerasına yansıdı. 14 şüpheli adliyeye sevk edildi ve şüphelilerden 8'i tutuklandı. Operasyonda 11 dizüstü bilgisayar, 15 bin 587 lira, 19 adet cep telefonu, 21 adet sim kart, 19 adet bankalara ait kredi kartları, banka dekontları, harici diskler, hafıza kartları ve dekontlara incelenmek üzere el konuldu. Çetenin lideri M.Ş.'nin lüks cipi görüntülere yansıdı. Çete üyelerinin haksız kazanç sağladıkları paralarla sürdükleri lüks yaşamları ve dolandırıcılıkla elde ettikleri paralarla çekildikleri fotoğrafları da ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.