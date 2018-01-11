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yazılı iç çamaşırından çıktı!

'da polisin şüphelenip durdurduğu otomobilin sürücüsünün '' yazan iç çamaşırının gizli bölmesinden 50 gram eroin, 20 gram kokain ve 5 gram taş kokain ele geçirildi. Zanlıyı ararken iç çamaşırının içine yapılan özel cepten çıkması polisi bile şaşkına çevirdi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 11:51 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 12:02
Baron yazılı iç çamaşırından uyuşturucu çıktı!

'da polisin şüphelenip durdurduğu otomobilin sürücüsünün '' yazan iç çamaşırının gizli bölmesinden 50 gram eroin, 20 gram kokain ve 5 gram taş kokain ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, göreve geldiği gün "nun kökünü kazıyacağız" mesajını verdikten sonra polis 7 gün 24 saat esasına göre şok uygulamalar yapmaya başladı. Hiç kimsenin beklemediği anda ve yerde uygulama yapan polis özellikle "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına aman vermiyor. Polis yine yaptığı bu şok uygulamalarının birinde bir otomobil sürücüsünü şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Polis sürücünün hareketlerinden şüphelenerek bu kez de sürücü A.K.'nın detaylı üst aramasını yapmaya başladı.

İÇ ÇAMAŞIRINA ÖZEL CEP

Polis A.K:'nın uyuşturucuyu iç çamaşırına saklayabileceğinden şüphelendi. Polis, A.K.'yı şoför koltuğundan kaldırmadan kemerini açarak iç çamaşırında arama yapmaya başladı. Polis, 'Baron' yazan iç çamaşırının iç tarafını açtığında özel bir cep yapıldığını fark etti. Polis bu cebi kontrol ettiğinde poşet içinde 50 gram eroin, 20 gram kokain ve alüminyum folyo içinde 5 gram taş kokain buldu. A.K. satıcı değil kullanıcı olduğunu söyleyerek kendini savundu.

A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Baron yazılı iç çamaşırından uyuşturucu çıktı!
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