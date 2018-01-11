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‘Beni babama vermeyin’

GÜRAY GÜRDAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018
‘Beni babama vermeyin’

'de yaşayan Sercan A. 2010'da evlendiği Ö.A.'dan 3 yıl önce boşandı. Çiftin kızları Ecrin A.'nın velayeti ise Nizip 1'inci tarafından anne Sercan A.'ya verildi. Bunun üzerine baba Ö.A. 10 Mart 2017'de Van Aile Mahkemesi'nde dava açarak, çocuğunun annesinin kötü yolda olduğunu ve çocuğuyla ilgilenmediğini öne sürerek, velayetin kendisine verilmesini istedi. Mahkeme 28 Aralık 2017'de küçük kızın velayetinin geçici olarak babaya verilmesini kararlaştırdı. Kararın haksız olduğunu iddia eden anne Sercan A. bir üst mahkemeye başvurdu. Davanın 19 Nisan 2018 günü görüleceğini söyleyen genç kadın, eski eşinin kendisini daha önce dövdüğünü ve tehdit ettiğini öne sürdü. Sercan A., "Boşanıp kızımı aldığımda 'kızını alacağım, sana vereceğime gerillaya veririm, ne ölüsünü ne dirisini bulabileceksin' diye tehdit etti. Ben geçici olarak da olsa kızımı veremem" diye konuştu.

'SAÇIMI KESİYORLAR'
Annesinden ayrılmak istemediğini söyleyen küçük kız ise, "Beni babama vermesinler Burada çok mutluyum. Arkadaşlarım var. Babamın yanına gittiğimde beni karanlık odaya bırakıyorlar. Saçımı kesiyorlar" diye konuştu.

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