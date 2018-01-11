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'nda seyir halindeki polis aracında

'nda seyir halindeyken çıkan polis otomobili kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 11.1.2018 06:37 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 06:39
Beyoğlu'nda seyir halindeki polis aracında yangın

Alınan bilgiye göre, Bedrettin Mahallesi Bahriye Caddesi'nde ilerleyen polis otomobilinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Aracı durdurarak inip yangın tüpüyle müdahalede bulunan ancak alevleri söndüremeyen polisler mesai arkadaşları ile itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede otomobilin tamamını saran alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay sırasında araçta küçük çaplı patlamalar da meydana geldi.

Olay nedeniyle bir süre araç trafiğine kapatılan yolda ulaşım, yanan otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Beyoğlu'nda seyir halindeki polis aracında yangın
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