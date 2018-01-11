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Öğretmenden falçatalı tehdit

Giriş Tarihi: 11.1.2018

'de bulunan Şehit Polis Mustafa Erdoğan Ortaokulu'nda okuyan bazı öğrenciler, ailelerini arayarak, Türkçe öğretmeni R.C.'nin, ders sırasında tuvalete gitmelerine izin vermediğini ve kendilerine falçata gösterdiğini iddia etti. Bunun üzerine bazı öğrencilerin velileri, onların ihbarı üzerine de polis ekipleri okula geldi. Öğrenci velilerinden Zülfü Sönmez, öğretmenden şikayetçi olacaklarını dile getirdi. Diğer veliler de öğretmene tepki gösterdi. Öğretmen R.C, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Öğretmenden falçatalı tehdit
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