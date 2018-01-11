Denizli'de üç imalathane ve bir depo yandı

Denizli Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde, eski Arı Kiremit Fabrikası yakınındaki bir halı yıkama atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, çelik kapı ve mobilya üretilen iki atölye ile eski eşyaların konulduğu bir depoya da sıçrayan alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcadı.

Pitbull alevlerin arasında kaldı

Halı yıkama atölyesi çalışanlarından Nejdet Çil'in, iş yerinde pitbull cinsi köpeğinin olduğunu söylemesi üzerine itfaiye görevlileri çalışma başlattı.

Yangının sürdüğü bölüme giren ekipler köpeği sakinleştiremeyince sahibinden yardım istedi.

Isıya karşı koruyucu özel kıyafet giydirilen Çil, itfaiye erleriyle imalathaneye girdi. Nejdet Çil, köpeğini kucağına alarak dışarı çıktı.

Dumandan etkilendiği belirlenen köpek, hayvan barınağına götürüldü.

Yangın söndürme çalışmalarına 14 araçla 30 personelin katıldı

Söz konusu üç imalathane ile bir depodaki yangını söndüren itfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışması yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına 14 araçla 30 personelin katıldığını bildirdi.

Başlı, üç imalathane ve bir depoda hasara neden olan yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattıklarını ifade etti.