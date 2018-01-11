Taciz cinneti: 1 ölü

Sivas'ta 20 yaşındaki E.Y. ve 22 yaşındaki Ahmet İlter, önceki akşam, ikisi de 18 yaşında olan arkadaşları Kerem Yanardağ ve Doğukan Çetintaş ile Abdülvahabi Gazi Mahallesi'ndeki bir evde buluşarak alkol almaya başladı. İddiaya göre, Yanardağ ve Çetintaş, bir süre sonra alkolünde etkisiyle genç kızı taciz edince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından E.Y. ve Ahmet İlter evden ayrıldı. Ancak diğerleri de peşlerinden gelince, kavga sokakta devam etti. Bu sırada yanında taşıdığı bıçağı çıkaran E.Y., Kerem Yanardağ ve Doğukan Çetintaş'ı çeşitli yerlerinden bıçakladı.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Genç kız ve arkadaşı olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Kerem Yanardağ, yaşamını yitirdi. Doğukan Çetintaş'ın da hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi. Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da olay yerine gelirken, hemen harekete geçen polis ekipleri, E.Y. ile Ahmet İlter'i Akdeğirmen Mahallesi'ndeki bir evde gözaltına aldı. Emniyete götürülen ve sorguya alınan şüphelilerden E.Y.'ın, iki genci kendisini taciz ettikleri için bıçakladığını söylediği öğrenildi.

YÜKSEL MENEKŞE/SABAH