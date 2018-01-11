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beyaza büründü

'da etkili olan kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Öğlen saatlerinden sonra etkisin arttıran ve lapa lapa yağan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. müdürlüğü yaptığı açıklama ile kar yağışının akşam saatlerinde etkisini arttırarak devam edeceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 11.1.2018 16:46
Erzurum beyaza büründü

kent merkezinde lapa lapa kar yağdı. Kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar kar altında yürüyüş yaparken çocuklar da kartopu oynayarak keyifli anlar yaşadı.

12. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 'nde karla karışık yağmur ve kar yağışının akşam saatlerinde etkisini daha da artıracağını belirtti. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif kuvvette esecek.

Yetkililer, buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

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Erzurum beyaza büründü
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