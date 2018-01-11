Erzurum beyaza büründü

Erzurum kent merkezinde lapa lapa kar yağdı. Kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar kar altında yürüyüş yaparken çocuklar da kartopu oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışının akşam saatlerinde etkisini daha da artıracağını belirtti. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif kuvvette esecek.

Yetkililer, buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.