Evinde öldürülen öğretmenin parası da çalınmış

Faik Akyol , dün saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katındaki dairesinde öldürülmüş halde bulundu.

Aynı zamanda kaldığı sitenin yöneticisi de olan Akyol'un 9 yerinden bıçaklandıktan sonra boğazının kesildiği belirlendi.

Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlanan Akyol'un katili ile uzun süre boğuştuğu ve direndiği ortaya çıktı.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON YAPILIYOR

2 çocuk babası Akyol'un ailesini İzmir'e gönderdiği bir süredir yalnız yaşadığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin gasp veya hırsızlık süsü verilerek işlenmiş olabileceği üzerinde de durarak, geniş çaplı çalışma yapıyor.

Akyol'un cenazesi Konuksever Mahalle mezarlığında toprağa verildi.