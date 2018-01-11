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Evinde öldürülen öğretmenin parası da çalınmış

’da oturduğu dairede 9 yerinden bıçaklanıp, boğazı kesilerek öldürülen in, 2 bin lira kadar parasının çalındığı da belirlendi. 61 yaşındaki 'un katillerini arayan polis, olaya hırsızlık süsü verilmiş olabileceği ihtimalini de araştırıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 12:30 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 12:48
Evinde öldürülen öğretmenin parası da çalınmış
, dün saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katındaki dairesinde öldürülmüş halde bulundu.

Aynı zamanda kaldığı sitenin yöneticisi de olan Akyol'un 9 yerinden bıçaklandıktan sonra boğazının kesildiği belirlendi.

Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlanan Akyol'un katili ile uzun süre boğuştuğu ve direndiği ortaya çıktı.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON YAPILIYOR

2 çocuk babası Akyol'un ailesini İzmir'e gönderdiği bir süredir yalnız yaşadığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, cinayetin gasp veya hırsızlık süsü verilerek işlenmiş olabileceği üzerinde de durarak, geniş çaplı çalışma yapıyor.

Akyol'un cenazesi Konuksever Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

3.5 yıl önce öldürülen kadının katili eski eşi çıktı

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Evinde öldürülen öğretmenin parası da çalınmış
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