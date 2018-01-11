Hayvanlar mal olmaktan çıkıyor

Türkiye
'de yıllardan beri hayvanlara
yapılan her türlü kötü muamele de idari suç (kabahat) olarak kabul edilmekteydi. Bu haksız eylemlerin cezasını, savcılık- hâkimlik ya da mahkemeler değil, İl Çevre Müdürlüğü'nde görevli idari memurlar kesiyorlardı. Savcılık istese bile dava açamıyor, şikâyetleri takipsizlik kararıyla neticelendiriyordu. Bu kabahatin re'sen savcılık tarafından takip edilmesi yolunun kapalıydı.
HAPİS GÜNDEMDE
Kanunlara göre hayvanın mal olmasından dolayı ancak sahibinin şikâyeti olursa, TCK
'ya göre savcılıklar işlem yapıyor, hayvanlar hukuk sistemimizde "eşya" olarak kabul edildiği için "Mala zarar verme" suçundan cezalandırılıyordu. Fakat, sahipsiz hayvanlara yapılan türlü haksız fiiller, TCK'da özel bir hüküm olmadığı için savcılıklar bu tür eylemler konusunda ise "görevsizlik" kararı veriliyordu. Adalet Bakanlığı
, sahipsiz hayvanlara karşı işlenen haksız filler için harekete geçti. Bakanlık, sahipsiz hayvanlara karşı işlenen suçların hapisle cezalandırılması için savcı-hâkimlere görüş talebinde bulundu. Eğer Bakanlığa yeterli sayıda olumlu görüş bildirilirse, sahipsiz hayvanlara karşı işlenen her çeşit suç, TCK'ya göre hapisle cezalandırılacak.