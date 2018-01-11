Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Hayvanlar mal olmaktan çıkıyor

Hayvanlar mal olmaktan çıkıyor

Hayvanları öldüren ya da eziyet edenlere hapis cezasının yolunu açmak için harekete geçen , hâkim-savcılardan görüş talep etti

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018
Hayvanlar mal olmaktan çıkıyor
'de yıllardan beri yapılan her türlü kötü muamele de idari suç (kabahat) olarak kabul edilmekteydi. Bu haksız eylemlerin cezasını, savcılık- hâkimlik ya da mahkemeler değil, İl Çevre Müdürlüğü'nde görevli idari memurlar kesiyorlardı. Savcılık istese bile dava açamıyor, şikâyetleri takipsizlik kararıyla neticelendiriyordu. Bu kabahatin re'sen savcılık tarafından takip edilmesi yolunun kapalıydı.

HAPİS GÜNDEMDE
Kanunlara göre hayvanın mal olmasından dolayı ancak sahibinin şikâyeti olursa, 'ya göre savcılıklar işlem yapıyor, hayvanlar hukuk sistemimizde "eşya" olarak kabul edildiği için "Mala zarar verme" suçundan cezalandırılıyordu. Fakat, sahipsiz hayvanlara yapılan türlü haksız fiiller, TCK'da özel bir hüküm olmadığı için savcılıklar bu tür eylemler konusunda ise "görevsizlik" kararı veriliyordu. , sahipsiz hayvanlara karşı işlenen haksız filler için harekete geçti. Bakanlık, sahipsiz hayvanlara karşı işlenen suçların hapisle cezalandırılması için savcı-hâkimlere görüş talebinde bulundu. Eğer Bakanlığa yeterli sayıda olumlu görüş bildirilirse, sahipsiz hayvanlara karşı işlenen her çeşit suç, TCK'ya göre hapisle cezalandırılacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hayvanlar mal olmaktan çıkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN