İki kardeş soba kurbanı

Denizli
'nin Sarayköy ilçesinde Sera işçisi Mehmet Ali Demir ve kardeşi tekstil işçisi Mustafa Demir'in 3 gündür işe gitmemesi üzerine yakınlarına haber verildi. Dün sabah iki kardeşin birlikte yaşadığı eve giden yakınları, kapının açılmaması üzerine jandarmaya haber verdi. Camı kırarak içeri giren jandarma ekipleri, bir odada Demir kardeşlerin yan yana cesedini buldu. İki kardeşin cesedi, otopsi yapılmak üzere, Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen kardeşlerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.