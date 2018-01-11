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İki milyon liralık bonzai baskını

’daki operasyonunda piyasa değeri 2 milyon lira olan 30 kilo bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

EMİR SOMER
EMİR SOMER SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018
İki milyon liralık bonzai baskını
'da düzenlenen operasyonunda 2 milyon lira değerinde sentetik uyuşturucu (bonzai) ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen H.B.'yi takibe aldı. H.B.'nin başta Büyükçekmece olmak üzere Avcılar, Arnavutköy ve Beylikdüzü'nde bonzai satışı yaptığı tespit edildi. Jandarma, şüphelinin Avcılar'daki adresini bastı. Adreste yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 30 kilo bonzai, 5 kilo bonzai ham maddesi, 5 kilo işlenmemiş ot, 30 litre metil alkol ile çok sayıda özel maske ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli H.B.'nin yurtdışından temin ettiği bonzai ham maddesini evin tuvaletinde işleyerek satışa hazır hale getirdiği tespit edildi. Bağlantıları araştırılan H.B. cezaevine yerleştirildi. H.B.'nin ikamet adresinde ele geçirilen ve kullanılması durumunda çoklu organ yetmezliğinden ölümlere neden olan metil alkol ile sahte içki imal edildiği öne sürüldü.
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