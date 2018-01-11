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İkinci kattan düşen şahıs cezaevi firarisi çıktı

’in Buca ilçesinde, bir apartmanın ikinci katından düşerek yaralanan şahsın cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 11.1.2018 08:12 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 08:12
İkinci kattan düşen şahıs cezaevi firarisi çıktı
Olay, gece saatlerinde Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen 37 yaşındaki Ahmet P. isimli bir kişi, dengesini kaybederek ikinci kattan aşağıya düştü. Bu sırada, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese intikal eden sağlık ekipleri, ikinci kattan düşerek ayak bileğini kıran Ahmet P.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Ahmet P., ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, hastanede tedavi altına alınan Ahmet P.'ye Genel Bilgi Taraması () yaptı. Yapılan GBT sonucunda, Ahmet P.'nin cezaevi firarisi olduğu ve arandığı ortaya çıktı. Ahmet P.'nin hastanedeki tedavisinin ardından Şirinyer Amirliğine götürüleceği öğrenildi.
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İkinci kattan düşen şahıs cezaevi firarisi çıktı
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