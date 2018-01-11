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'nda etkili oluyor

Güneşli havanın yaşandığı İstanbul'da Boğaz ve çevresinde nedeniyle görüş mesafesi düştü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 11:09 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 11:20
İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kız Kulesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

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İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor
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