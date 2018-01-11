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İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor
İstanbul Boğazı
'nda
sis
etkili oluyor
Güneşli havanın yaşandığı İstanbul'da Boğaz ve çevresinde
sis
nedeniyle görüş mesafesi düştü.
DHA
Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018
11:09
Güncelleme Tarihi: 11.1.2018
11:20
Sis
nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kız Kulesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.
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