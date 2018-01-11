İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama: İncileme başlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "10.01.2018 günü bazı basın yayın organlarında, '28 Şubat Hortladı' başlığıyla yer alan haberdeki iddialar ve 09.01.2018 günü gözaltına alınan Ö.T isimli gazetecinin adliyeye sevk edildiği süreç içerisinde yaşadığını iddia ettiği olaylar ile ilgili inceleme başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Gazeteci Ö.T, açılan dava kapsamında hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine metrobüste gözaltına alındığını ve adliyeye sevk edildiği süreç içerisinde yaşadığını iddia ettiği olayları, sosyal hesabından paylaşmıştı.

Öte yandan "28 Şubat Hortladı" başlığıyla bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan haberde ise bir vatandaşın eşi ve çocuklarıyla Zeytinburnu Kaymakamlığı ile polis merkezinde yaşadığını iddia ettiği olaylar yer almıştı.