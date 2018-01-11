Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama: İncileme başlatıldı

Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama: İncileme başlatıldı

Emniyet Müdürlüğü'nce, bazı basın yayın kuruluşlarında, "28 Şubat Hortladı" haberindeki iddialar ile gözaltına alınan gazeteci Ö.T'nin adliyeye sevk edildiği süreç içerisinde yaşadığını öne sürdüğü olaylarla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 10:49
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama: İncileme başlatıldı

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "10.01.2018 günü bazı basın yayın organlarında, '28 Şubat Hortladı' başlığıyla yer alan haberdeki iddialar ve 09.01.2018 günü gözaltına alınan Ö.T isimli gazetecinin adliyeye sevk edildiği süreç içerisinde yaşadığını iddia ettiği olaylar ile ilgili inceleme başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Gazeteci Ö.T, açılan dava kapsamında hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine metrobüste gözaltına alındığını ve adliyeye sevk edildiği süreç içerisinde yaşadığını iddia ettiği olayları, sosyal hesabından paylaşmıştı.

Öte yandan "28 Şubat Hortladı" başlığıyla bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan haberde ise bir vatandaşın eşi ve çocuklarıyla Zeytinburnu Kaymakamlığı ile polis merkezinde yaşadığını iddia ettiği olaylar yer almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama: İncileme başlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN