İstanbul'da kış lastiği uygulaması! Lastik takmayan sürücülere ceza yağdı

Havaların soğuması ve Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı tahminlerinden sonra İstanbul’da trafik ekipleri tarafından sürücülere yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması gerçekleştirildi. Polis ekipleri durdurdukları araçların lastiğinde cihaz ile ölçüm yaptı. Ölçümlerde kış lastiği takmadığı belirlenen sürücülere ceza yağdı. Bazı sürücüler özel araçlarda da kış lastiği zorunluluğunun olması gerektiğini belirterek "İstanbul'da kar yağdığı zaman lastiği olmayan sürücüler yüzünden trafikte ilerleyemiyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 11.1.2018 09:43Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 09:47
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, geçtiğimiz 1 Aralık ayında başlayan kış lastiği takma zorunluluğuyla ilgili belirli noktalarda uygulama gerçekleştirdi.