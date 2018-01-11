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'da uygulaması! Lastik takmayan sürücülere ceza yağdı

Havaların soğuması ve Meteoroloji'nin son dakika ve kar yağışı tahminlerinden sonra ’da trafik ekipleri tarafından sürücülere yönelik zorunlu uygulaması gerçekleştirildi. ekipleri durdurdukları araçların lastiğinde cihaz ile ölçüm yaptı. Ölçümlerde kış lastiği takmadığı belirlenen sürücülere ceza yağdı. Bazı sürücüler özel araçlarda da kış lastiği zorunluluğunun olması gerektiğini belirterek "İstanbul'da kar yağdığı zaman lastiği olmayan sürücüler yüzünden trafikte ilerleyemiyoruz" dedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 09:47
İstanbul'da kış lastiği uygulaması! Lastik takmayan sürücülere ceza yağdı

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, geçtiğimiz 1 Aralık ayında başlayan takma zorunluluğuyla ilgili belirli noktalarda uygulama gerçekleştirdi.

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İstanbul'da kış lastiği uygulaması! Lastik takmayan sürücülere ceza yağdı
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