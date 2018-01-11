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Kadın kılığına girip lık yapan şahıslar yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ve Körfez ilçelerinde kadın kılığına girip tır parklarında sürücülere ilişkiye girme bahanesiyle yaklaşıp lık yapan 2 kişi yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 11:58 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 12:08
Kadın kılığına girip hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Edinilen bilgilere göre 28 Aralık Gebze Nakliyeciler Sitesi'nde bulunan bir tır otoparkında meydana geldi. Şahıslardan L.Ş.(30) kadın kılığına girerek ilişkiye girme bahanesi ile otoparkta bulunan sürücülerin yanına gitti. Bu esnada diğer şahıs B.C. (24) ise otomobilde diğer şahsı bekledi. İlişkiye girme bahanesiyle sürücülerin yanına giden giden L.Ş. bir tırdan 2 bin 500 TL çalıp, kendisini bekleyen otomobille olay yerinden uzaklaştı. Şahıslar aynı yöntem ile Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisindeki tırdan da bin TL çalarak kayıplara karıştı.

MACERA OLSUN DİYE HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Kocaeli Asayiş Şube Müdürülüğü lık Büro Amirliği ekipleri gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda şahısların 'un Pendik ilçesinde ikamet ettikleri öğrenildi. Düzenlenen operasyon sonucu şahıslar Pendik'te kıskıvrak yakalandı. Öte yandan L.Ş.'nin hırsızlık ve çeşitli suçlardan 6 adet kaydı , B.C.'nin ise çeşitli suçlardan 15 adet kaydının bulunduğu öğrenildi. Ayrıca şahıslar ifadelerinde maddi durumlarının iyi olduğu, bu işi sadece macera olsun diye yaptıklarını belirtti. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

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Kadın kılığına girip hırsızlık yapan şahıslar yakalandı
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