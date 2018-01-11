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Kaldırıma çıkan araç can aldı

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018
Kaldırıma çıkan araç can aldı

İstanbul Beykoz'da aşırı hız nedeniyle aracın kontrolünü yitiren ve kaldırıma çıkan sürücü yaşlı kadını ezdi. Kavacık yeni Riva yolu üzerinde idaresindeki otomobil önce park halindeki başka bir araca, ardından kaldırımda bekleyen 74 yaşındaki Emine Bilgili'ye çarptı. Çapmanın etkisiyle taklalar atarak yere düşen Bilgili ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Bilgili, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından sürücü Bilal Aksu polis tarafından gözaltına alındı.

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Kaldırıma çıkan araç can aldı
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