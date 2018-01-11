Köylüyü azarlayan memur görevden

İstanbul
Çevre Yönetimi Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) tarafından Silivri'nin Seymen Mahallesi
'nde yapılması planlanan "Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretim Tesisi, Stabilizasyon Solidifikasyon Tesisi, Çamur Kurutma Tesisi, 1. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi Tehlikeli Atık Ara Depolama Alanı2 projesi Çevresel Etki Değerlendirme
(ÇED
) Toplantısı, Seymen köy kahvesinde yapıldı. Toplantıya Silivri Belediye
Başkanı Özcan Işıklar
, Belediye meclis üyeleri, Çevre derneği, STK ve oda temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Köy kahvesinin hınca hınç dolduran vatandaşları bilgilendirici sunum yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilisinin soru sormak isteyen köylüleri azarlayan ses tonu ile hitap etmesi tepkilere yol açtı. Sunum yapan yetkilinin tepki gösteren vatandaşlara yönelik "Rahatsız olduysanız dışarı çıkın" demesi üzerine ortam iyice gerildi. Duruma tepki gösteren AK Parti
Belediye Meclis üyesi Mutlu Bozoğlu ve CHP
Belediye Meclis üyesi Semih Ayeş, "Siz burada vatandaşa bağıramazsınız. Bizler köyümüzdeyiz. Halka bu şekilde davranamazsınız. Buraya konuyu anlamaya gelmiş vatandaşı dışarı çıkın diyemezsin" diyerek uyardı. Toplantıyı dışarıdan izleyen köyün kadınları ise kahvenin camlarına elleriyle vurarak durumu protesto etti. Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar da "Görüşü alınacak kurumların içinde belediye yok, vatandaşların bu saate kadar sizi sabırla dinlemelerine ve tepkilerini anlayışla karşılamanız gerekirdi" sözleri üzerine görevli, Işıklar'ın elindeki mikrofonu almak istedi. Mikrofonu alan görevli memur, toplantıyı bitirdiğini ilan etti. Bu esnada herhangi bir fiziki müdahaleye karşı jandarma ekipleri, görevlilere araçlarına kadar eşlik etti. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Veli Böke, Silivri'deki Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısında vatandaşlara yönelik olumsuz tavrı nedeniyle İstanbul ÇED birimindeki çalışanın görevinden alındığını açıkladı.