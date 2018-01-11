Kuveyt'ten Suriyeliler için Şanlıurfa'ya ekmek fırını

Vali Erin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yönelik her türlü insani yardımı sürdürdüğünü söyledi. Kentte çok sayıda ihtiyaç sahibi sığınmacı bulunduğunu anlatan Erin, sivil toplum kuruluşlarından daha fazla destek beklediklerini dile getirdi.

Erin, katkılarından dolayı Kuveytli iş adamlarına teşekkür ederek şöyle konuştu:

"İnsanlığa barışı, kardeşliği, sevgiyi, yardımlaşmayı ve insanca yaşamayı öğreten ümmetin mensupları olarak büyük sıkıntılarla karşı karşıya olduğumuzu hep beraber görüyoruz.

'Komşusu açken tok yatmayı' yasaklayan, kan dökmeyi kesinlikle reddeden bu dinin mensupları olarak yeryüzündeki İslam devletlerinin birçoğunun ekonomik, siyasal ve sosyal sıkıntılarla boğuştuğunu görmekten büyük bir acı duyuyoruz.

On binlerce Müslüman kardeşimizin ekmek bulamadığını, suya ihtiyaç duyduğunu, hayatını kaybeden çocuklarımızın gözyaşlarını izlemekten büyük üzüntü duyuyoruz. İnşallah bu acıların son bulması yakındır."

Dernek yetkilisi Kuveytli Musa Hadi de fırında günlük 100 bin ekmek üretileceğini belirterek ekmeklerin kent merkezi ile ilçelerde yaşayan sığınmacılara dağıtılacağını kaydetti.